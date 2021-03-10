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Мужчина возместил МЧС 369 рублей за снятие бело-красно-белого флага с балкона. Прокуратура в интересах МЧС подала иск в суд в взыскании с минчанина расходов «по демонтажу тканевого полотна с наружной стороны балкона». Информация была опубликована на сайте ведомства.

- Было установлено, что мужчина своими действиями нарушил правила пожарной безопасности, когда стал использовать балкон не по целевому назначению. За эти действия он был привлечен к административной ответственности, - написано в сообщении.

В прокуратуре также отметили, что демонтаж тканевого полотна происходил с использованием спецтехники и транспортных средств, а мужчина эти расходы в добровольном порядке не возместил.

Суд удовлетворил иск. В пользу МЧС взыскали 369 рублей.

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