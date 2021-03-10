Прокуратура возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников в Бресте. Фото: БЕЛТА

Прокурор Бреста возбудил уголовное дело по факту совершения группой лиц умышленных действий, направленных на возбуждение национальной, религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой принадлежности, и совершения умышленных действий по реабилитации нацизма по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Об этом сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры. Там рассказали, что во время доследственной проверки было установлено: 28 февраля 2021 года в помещении, арендуемом КОУ «Брестский форум польских локальных инициатив» и ООО «Польская школа», с участием несовершеннолетних и молодежи проведено незаконное массовое мероприятие.

«Облаченные в национальную форму польской скаутской организации молодые люди исполняли песни, читали стихи во славу военных преступников, в том числе Ромуальда Райса, известного по прозвищу Бурый», – уточняется в сообщении.

Уголовное дело направлено для расследования в управление Следственного комитета по Брестской области.

Читайте также:

МИД Беларуси предложил польскому консулу Тимофеюку покинуть страну

Во вторник, 9 марта, в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временно поверенный в делах Польши в Беларуси Войцеховский. Ему вручили ноту протеста (подробности).

Польша объявила белорусского дипломата персоной нон грата после инцидента со своим консулом в Бресте

9 марта МИД Беларуси предложил консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть Беларусь из-за того, что он участвовал в мероприятии, которое было посвящено «дню проклятых солдат» (подробности).

В МИД Украины отреагировали на утверждения КГБ Беларуси о поставках оружия

Ранее Иван Тертель заявил, что с территории соседнего государства поставляются большие партии оружия для дестабилизации обстановки (подробности).