В МВД рассказали, что был задержан за организацию беспорядков футбольный фанат-неонацист

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Сотрудники ГУБОПиК МВД за организацию беспорядков футбольного фаната-неонациста. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

- Сотрудники гомельского управления ГУБОПиК МВД вышли на 29-летнего лидера околофутбольной группировки из Речицы, который являлся активным участником протестов. Он является сторонником неонацистской идеологии. Мужчина был установлен в ходе мероприятий по недопущению дестабилизации общественно-политической ситуации в Беларуси, - рассказали в ведомстве.

По информации МВД, 29-летний мужчина в августе 2020 года во время несанкционированных мероприятий в Речице и Гомеле организовывал групповые беспорядки, которые были сопряжены с неповиновением сотрудникам милиции.

- Следователи дали правовую оценки действиям мужчины. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту организации и подготовки действий, которые грубо нарушают общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям сотрудникам милиции, - добавили в МВД.

Мужчина задержан. Он находится в изоляторе временного содержания. В МВД также сообщили, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за злостное хулиганство.

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