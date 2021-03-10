Польша объявила белорусского дипломата персоной нон грата после инцидента со своим консулом в Бресте

Флаг Польши. Фото: pixabay

Дипломат из посольства Беларуси в Варшаве объявлен персоной нон-грата в Польше. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

– В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши, – написал он в Twitter.

Напомним, что 9 марта МИД Беларуси предложил консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть Беларусь из-за того, что он участвовал в мероприятии, которое было посвящено «дню проклятых солдат».

В Министерство иностранных дел тогда был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. Ему вручили ноту протеста по причине участия консула Тимофеюка в этом мероприятии в Бресте. В МИД тогда заявили, что своим участием он грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях.

Тем временем прокуратура в Бресте возбудила уголовное дело по факту проведения «дня проклятых солдат» по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

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