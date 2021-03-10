В Санкт-Петербурге 10 марта начали перевалку белорусских нефтепродуктов. Фото: oilterminal.ru

В Санкт-Петербурге в среду, 10 марта начали перевалку белорусских нефтепродуктов. Первый груз мазута объемом 3600 тонн прибыл на «Петербургский нефтяной терминал» по железной дороге. Информация была размещена на сайте компании.

Отгрузки были осуществлены в рамках межправительственного соглашения между Россией и Беларусью по перевалке более 9,8 миллионов тонн белорусских нефтепродуктов в российских морских портах. Данный договор предусматривает, что перевалка грузов в 2021 году составит 3,5 миллиона тонн, в 2022 году – 3,2 миллиона тонн, в 2023 году – 3,1 миллиона тонн. Соглашение может быть автоматически проигнорировано.

По условиям договора гарантированный объем поставок нефтепродуктов на «Петербургский нефтяной терминал» в 2021 году составит 680 тысяч тонн мазута и 130 тысяч тонн смесевого масла.

- Перевалка нефтепродуктов – это высококонкурентный рынок, на котором очень ценятся долгосрочные контракты. «Петербургский нефтяной терминал» как сервисная компания оказывает услуги всем поставщикам и грузоотправителям. Уже ранее у нашего терминала был опыт перевалки небольших партий нефтепродуктов из Беларуси, - рассказал председатель совета директоров «ПНТ» Михаил Скигин.

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