В Минздраве назвали сроки создания прототипа белорусской вакцины от коронавируса

В Минздраве назвали сроки, когда будет создан прототип белорусской вакцины от коронавируса Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Министерстве здравоохранения выразили уверенность, что работа по созданию белорусской вакцины от коронавируса завершится успешно. Об этом сообщает БелТА.

- Вакцина будет разработана. Мы в этом не сомневаемся. Другой вопрос, что создание отечественной вакцины от COVID-19 имеет ряд необходимых условий. Здесь речь идет не только о создании прототипа вакцины, получении малых партий, но и о промышленном производстве, - рассказал глава министерства здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Он добавила, что основная работа сконцентрирована на базе учреждений Минздрава, в частности, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

- Была создана комплексная группа, работает ни один центр. Но основная работа сконцентрирована на базе учреждений министерства здравоохранения, в частности, РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Успех возможен при совместной работе с заинтересованными коллегами, как из Академии наук, так и из вузов, - отметил Пиневич.

Глава Минздрава отметил, что были установлены довольно жесткие сроки. Создать прототип вакцины планируется к осени 2021 года. А до конца года – опытно-промышленную партию.

- На это тоже потребуется время. Данные вопросы, которые связаны с созданием вакцины, поднимались 10 марта на расширенном совещании, которое прошло в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии во главе с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, - подчеркнул Пиневич.

Главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко отметил, что есть все возможности для появления белорусской вакцины от коронавируса.

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