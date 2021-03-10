В Дятловском районе пьяный мужчина угнал машину, чтобы добраться домой в соседний район. Фото: УВД Гродненского облисполкома

В Дятловском районе пьяный мужчина угнал машину, чтобы добраться домой в соседний район. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Во вторник, 9 марта, житель агрогородка Вензовец Дятловского района не смог найти свой автомобиль «Мерседес». Выяснилось, что мужчина оставил ключи в замке зажигания, а ночью этим воспользовался неизвестный. Вскоре «Мерседес» нашли в исправном состоянии в кювете недалеко от одной из деревень.

- Подозрения в совершении преступления пали на 28-летнего жителя Мостовского района. Все дело в том, что ранее молодой человек проживал в данном агрогородке и не отличался примерным поведением. У него уже имеются судимости за угон, кражи и грабеж. В день совершения преступления мужчина находился в агрогородке Вензовец, - рассказали в ведомстве.

Когда сотрудники милиции пришли к мужчине, то он не стал отпираться.

Было установлено, что вечером молодой человек употребил спиртное, а потом собрался домой в Мостовский район. Он не захотел идти пешком, поэтому решил угнать автомобиль. Первая попытка успехом не увенчалась. Тогда мужчина обратил внимание на «Мерседес». Но поездка выдалась недолгой, так как машина застряла в кювете. Он бросил авто и пошел пешком домой.

Было возбуждено уголовное дело по факту угона. Мужчина заключен под стражу. «Мерседес» вернули его владельцу.

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