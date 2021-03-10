В Минске задержали 50-летнего мужчину, который оттолкнул сотрудника милиции и ударил его по голове Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минске задержали 50-летнего мужчину за насилие в отношении сотрудника милиции. Информация об этом была размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома.

- В оперативно-дежурную службу Центрального РУВД Минска обратился с просьбой о помощи оператор одной из столичных заправок. Он сообщил, что пьяный посетитель кафе, которое расположено в помещении заправки, устроил скандал, мешает работать, а также провоцирует конфликт с другими посетителями, - рассказали в ведомстве.

На место случившегося приехал наряд милиции. Сотрудники правоохранительных органов предложили 50-летнему мужчине, который был пьян, последовать за ними для разбирательства. Дойдя до патрульной машины, на предложение сотрудников милиции проехать в районное управление, мужчина отреагировал довольно агрессивно: он оттолкнул милиционера, после чего нанес ему удар в область головы.

Свой действия задержанный объяснил большим количеством выпитого алкоголя. Ранее мужчина уже был судим за совершение особо злостного хулиганства, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

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