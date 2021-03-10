В Беларуси правозащитники признали еще семь человек политзаключенными Фото: Инна КОРСАК

В Беларуси правозащитники признали еще семь человек политзаключенными. Информация была опубликована на сайте лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна».

В числе семи политзаключенных оказались Никита Афанасьев (осужден по статье 364 УК), Алексей Стерликов (осужден по части 2 статьи 363 УК), Андрей Иванюшин (осужден по статье 364 УК), Анастасия Никитина (осуждена по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 339 УК), Александр Троцкий (осужден по статье 14 и статье 362 УК), Александр Перепечко (осужден по 1 статьи 339 УК), Никита Третьякевич (осужден по статье 364 УК).

По данным на 10 марта в стране уже 276 политзаключенных.

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