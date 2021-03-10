СКА, получив в овертайме преимущество в одного игрока, выбил минское «Динамо» из Кубка Гагарина

Минчане могут винить в поражении только себя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поклонники минской команды в очередной раз, и не без оснований, могут посетовать, что проигран равный матч, но это слабое утешение.

Минчане открыли счет на 4-й минуте после броска Павла Варфоломеева. Со счетом 1:0 минчане выиграли первый период. Во втором отрезке матча дубль Эмиля Галимова позволили СКА повести 2:1.

В начале третьего периода «Динамо» получило численное преимущество и Павел Варфоломеев сравнял счет – 2:2. А уже через 58 секунд Денис Мосалев завершил точным броском контратаку и вывел минчан вперед – 3:2.

В концовке матча минчане, пытаясь сохранить победный счет, изменили своей агрессивной игре и прижались к воротам. Длительная игра в своей зоне привела к пропущенной шайбе. За 2 минуты до конца основного времени матча отличился Кирилл Марченко. Игра перешла в овертайм.

В отличие от некоторых матчей серии, судейство не вызывало возмущения ни СКА, ни «Динамо». И в овертайме вопросов к удалению минчанина Ильи Шинкевича не было – он откровенно задержал убегавшего один на один соперника.

СКА, получив численное преимущество, шансов воспользовался. Победный гол на 69-й минуте забросил Антон Бурдасов – 4:3. Питер празднует победу и идет дальше.

Минское «Динамо» в очередной раз не смогло пройти во второй раунд плей-офф.