В Брестском районе на пешеходном переходе «Мерседес» насмерть сбил 13-летнюю девочку

13-летняя девочка погибла в ДТП в Брестском районе - предположительно, переходила дорогу на красный. Фото: кадр из видео ГАИ,

10 марта авария со смертельным исходом случилась в Брестском районе. Это произошло около 18.15 на подъезде к Бресту, на автодороге М1/Е30, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. В результате ДТП погибла 13-летняя девочка.

Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил «Мерседес», за рулем которого был 25-летний минчанин. По предварительным данным, девочка начала переходить дорогу, когда на светофоре был красный сигнал. От полученных травм она погибла.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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