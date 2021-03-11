Команда Светланы Тихановской представила свой проект Конституции

Команда Светланы Тихановской опубликовала проект Конституции. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Команда Светланы Тихановской опубликовала проект новой Конституции Беларуси. В проекте Основного закона, представленном оппозицией, предполагается переход Беларуси с президентской формы правления на парламентскую: президент будет выполнять представительские функции, а назначать премьер-министра, утверждать правительство, принимать законы и постановления будет парламент. Отмечается, что ни один человек не может избираться президентом Беларуси более двух сроков за всю свою жизнь.

В проекте Конституции от команды Тихановской предусмотрено изменение государственной символики. «Государственный флаг представляет собой полотнище, состоящее из трех горизонтальных равновеликих полос белого, красного и белого цвета. Государственный герб Республики Беларусь – щит красного цвета с изображением погони белого (серебряного) цвета. Девиз государства – «Жыве Беларусь!», - сказано в проекте.

Государственными языками по-прежнему остаются белорусский и русский языки, но предполагается осуществление мер по расширению использования белорусского, чтобы в перспективе придать ему в Конституции статуса единственного государственного языка.

Гражданам гарантируется право на свободу совести, религии, мысли, мнений, убеждений, неприкосновенность жилища, бесплатное здравоохранение и образование. Отдельно прописан запрет на ограничение доступа к интернету. «Ограничение доступа к интернету или к какой-либо его части для всего населения или для отдельных сообществ, замедление операций в интернете в целом или в каких-либо его частях не допускается»,- написано в проекте.

Проект Конституции от команды Светланы Тихановской предусматривает также отмену смертной казни и отмену цензуры для СМИ, свободу собраний и массовых мероприятий: « Каждый человек имеет право без предварительного разрешения организовывать собрания и другие массовые мероприятия, участвовать или не участвовать в них».