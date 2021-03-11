Ученые рассказали, что можно диагностировать COVID-19 по звуку кашля

Скоро достаточно будет покашлять в телефон, чтобы узнать, есть ли у вас ковид. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Эксперты из Университета Эссекса разработали метод определения, болен ли человек коронавирусом, по звуку кашля. Об этом сообщает Медицина и Наука со ссылкой на MailOnline.

В основу исследования были положены 8 380 звуковых образцов кашля. Кашляли пациенты испанских и мексиканских больниц. У 2 339 из них был лабораторно подтвержден ковид, 6 041 человек имел отрицательный результат теста. Полученные алгоритмы будут положены в основу приложения, которое может стать самым быстрым, дешевым и неинвазивным способом предварительного тестирования на COVID-19. Предполагается, что приложение может быть использовано на устройствах на основе iOS и Android.

Авторы исследования утверждают, что созданный ими алгоритм определяет ковид по кашлю с 98-процентной точностью.

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