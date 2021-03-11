«Ушла из дома, пока папа спал». В Гомеле искали потерявшуюся 7-летнюю девочку

Семилетняя девочка в Гомеле ушла из дома, пока ее отец-инвалид спал. Фото: кадр из видео УВД.

В Гомеле семилетняя девочка ушла из дома, пока ее отец спал. Мужчина обнаружил, что ребенок пропал, днем 7 марта. Сам отправиться на поиски девочки он не мог – мужчина с ограниченными возможностями.

-Информацию о потеряшке передали в милицейский эфир. Ближайший милицейский наряд, сотрудники спецподразделения ОМОН, направились на поиски ребенка, - рассказали в ОИОС УВД Гомельского облисполкома.

Оказалось, что семилетняя Катя решила сама сходить в магазин и на рынок. Она тихо оделась, не разбудив отца, и вышла из дома. Сотрудники милиции нашли ее недалеко от дома, на соседней улице. Девочка не пострадала.

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