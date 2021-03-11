В Беларуси приостановили продажи популярного авто Skoda Rapid Фото: Wikimapia.org

В Беларуси временно приостановлены продажи Škoda Rapid, сообщило 10 марта представительство этого чешского автопроизводителя. Причиной стало предписание Госстандарта о необходимости уточнения формулировок в «Одобрении типа транспортного средства» Škoda Rapid.

Поэтому с 11 марта в дилерской сети Škoda в Беларуси приостанавливается реализация данной модели. Что касается уже заключенных договоров на Škoda Rapid, то в представительстве будут принимать решения индивидуально с каждым клиентом. В дилерской сети добавили, что о возобновлении продаж модели Rapid будут сообщать дополнительно.

Таким образом, пока в дилерской сети škoda в Беларуси можно купить четыре модели этого популярного бренда: Octavia, Kodiaq, Karoq и Superb.

Специалисты отмечают, что после обновления лифтбек Škoda Rapid стала самой популярной моделью чешского производителя - благодаря невысокой цене и удобству ее называют «народной» моделью. Собирают автомобиль, в том числе, в России.

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