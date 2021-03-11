Фотофакт. Во что превратилась Chevrolet Niva, которая заехала под прицеп трактора

Легковой автомобиль влетел под прицеп трактора. Фото: МЧС.

10 марта спасатели в Дубровенском районе вырезали двоих мужчин из смятой в ДТП легковушки. Авария случилась на третьем километре автодороги Р-22, недалеко от деревни Свиряки. В МЧС позвонили врачи скорой помощи – они не могли сами вытащить из авто пострадавших, чтобы оказать им медпомощь.

К месту аварии выехали два пожарных расчета. Оказалось, что легковой автомобиль Chevrolet Niva, заехал под прицеп трактора, сообщает пресс-служба МЧС. Внутри салона смятой легковушки были два человека- 26-летний водитель и 38-летний пассажир.

При помощи специального инструмента спасатели вскрыли двери легковушки, извлекли обоих пострадавших из машины и предали их бригаде скорой медицинской помощи. И водитель, и пассажир госпитализированы. Тракторист не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Бресте на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил 13-летнюю девочку.

В машине были два человека - водитель и пассажир, медики не смогли сами достать их из смятого авто,чтобы оказать помощь. Фото: МЧС.