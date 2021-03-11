Даже при мелком ДТП - до лишения прав. В Беларуси изменили термин «аварийная ситуация» - что это значит для водителей?

В Беларуси изменили термин «аварийная ситуация» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

При изучении новых редакций Кодексов в Беларуси водители заметили, что понятие «создание аварийной ситуации» расширено. К прежней формулировке «действия участников дорожного движения, вынудившие других его участников изменить скорость, направление движения или применить иные меры по обеспечению собственной безопасности или безопасности других лиц» прибавили еще один момент: «...а равно повлекшие повреждение другого транспортного средства или имущества других участников дорожного движения».

Значит ли это то, что отныне даже за царапину на бампере будут наказывать как за создание аварийной ситуации с возможностью лишения прав? На этот вопрос ответили в Госавтоинспекции:

- Теперь даже самое незначительное ДТП квалифицируется, как нарушение соответствующего пункта ПДД с созданием аварийной обстановки.

За это, как напомнили в ГАИ, предусмотрен штраф от 5 до 20 базовых величин (145 - 580 рублей) с лишением или без лишения прав. В то же время «при наложении взыскания будет учитываться характер правонарушения, личность нарушителя, последствия и другие смягчающие или отягчающие обстоятельства», прокомментировали в ГАИ.

И еще там напомнили, что при мелком ДТП водители могут не вызывать инспекторов и оформить европротокол. В этом случае правонарушения, штрафа и лишения прав можно избежать.

В целом, новый Кодекс об административных правонарушениях, который начал действовать с 1 марта, ужесточил ответственность водителей за грубые нарушения Правил дорожного движения, констатировали в ГАИ.