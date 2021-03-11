Застряла на льдине и падала. Посмотрите, как в Дятловском районе спасали косулю

В Дятловском районе спасали косулю. Фото: МЧС

Днем 10 марта неравнодушный любитель дикой природы позвонил дятловским спасателям: мужчина рыбачил на местном озере и заметил примерно в 200 метрах от берега косулю, которая не может выбраться на берег. Судя по всему, животное провело на скользкой льдине толщиной всего около двух сантиметров несколько часов, сообщает Гродненское областное управление МЧС.

Там отметили, что свидетели не рискнули идти по тонкому льду к косуле. В прямые обязанности сотрудников РОЧС тоже не входит спасение животных, но они не остались равнодушными и отправились на помощь.

- Уставшее животное «буксовало» на месте, падало и снова пыталось встать, - описывают увиденное в МЧС. - Начальник смены, командир отделения и старший пожарный надели гидрокостюмы сухого типа, захватили с собой спасательную доску, веревку и направились к косуле.

Операция по спасению животного удалась: ребята осторожно взяли лесную козочку, весом всего в 40 кг, и отнесли обессилевшего зверька на берег. Немного отдохнув, спасенная отправилась в родной лес.