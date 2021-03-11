Коронавирус в Беларуси: в страну пришел более опасный «британский» штамм

В Беларусь пришел «британский» штамм коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Беларуси зафиксировано сразу несколько первых случаев инфицирования так называемым британским штаммом COVID-19. Первые образцы мутировавшего вируса белорусские специалисты нашли у тех, кто приехал из-за границы - в частности, из Польши, Египта и Украины.

- Еще несколько положительных образцов получены у лиц, инфицированных на территории страны, - сообщает Министерство здравоохранения Беларуси.

В ведомстве отметили, что развитие пандемии коронавируса обусловлено, в том числе, проблемой изменчивости возбудителя - например, как в случае с гриппом. Мутация помогает возбудителям поддерживать и развивать популяцию за счет более эффективной адаптации к чувствительным клеткам.

В Минздраве напомнили, что новый вариант вируса SARS-CoV-2 выявили в ноябре 2020 года. И сейчас «британский» штамм попал уже в более 100 стран всего мира.

Кстати, как раз накануне сообщалось о том, что по данным исследования британский вариант коронавируса на 64% смертоноснее, чем остальные штаммы.