Стало известно, какая будет погода в Беларуси на Масленицу, 12-14 марта

В Беларуси на Масленицу зима еще покажет себя, а потом уйдет. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Последние дни масленичной недели, судя по прогнозам погоды, будут еще почти зимними, но уже с существенными вкраплениями весенней погоды. О том, какая погода будет в Беларуси на Масленицу, рассказал портал pogoda.by. Ожидаются и снег, и гололед, и сильный ветер, но температура воздуха будет плюсовой.

В пятницу и субботу белорусам придется есть блины со снегом и дождем. 12 марта, в пятницу, когда по масленичной традиции отмечают «тещины вечерки», погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с территории Западной Европы. Они-то и принесут теплаые воздушные массы. Погода будет облачная с прояснениями. Тем тещам, что решат приехать к зятьям на блины с самого утра, местами придется делать это сквозь небольшую метель и по гололеду, сопротивляясь довольно сильному порывистому юго-западному ветру. Ночью и утром ударят морозы до -8, а при прояснениях и до -11. Днем минусовая температура сохранится в северо-восточных регионах, а по юго-западу термометры покажут до +8.

Золовкам 13 марта повезет с погодой чуть больше. Если кто не помнит семейной иерархии, напомним: золовка – это сестра мужа. Вот этих самых золовок традиционно приглашают на блины в субботу. Впрочем, звать принято всех родственников мужа, но золовкам уделяют особое внимание – если девушка не замужем, невестка приглашает своих незамужних подруг, чтобы ей было веселее. Золовкины посиделки в Беларуси пройдут тоже под дождик и мокрый снег. Ночью и утром местами будет туманно и скользко. Ветер юго-западный, южный порывистый. Температура воздуха ночью -4..+3°С, днем +3..+10°С, в южных районах местами будет до +12°С.

Провожать зиму и готовиться к Великому посту в прощеное воскресенье 14 марта будем уже всей страной при плюсовой температуре, причем выше нуля столбик термометра будет и ночью. Днем в северных и центральных областях будет +6...+8 °С, на западе - +7...+8 °С, в восточной части страны - +8...+9 °С, а на юге Беларуси днем воздух прогреется до +9...+11 °С. Сжигать чучело Масленицы и развеивать над полями пепел будем при довольно сильном ветре – 17-20 м/с, на севере и на востоке будут порывы до 23 м/с.

Тем, кто живет на востоке Беларуси, в воскресенье целесообразно носить с собой крупную купюру – в этих регионах 14 марта возможны грозы. А по народным приметам, первый весенний гром желательно встречать, имея в кармане деньги – тогда год пройдет безбедно.

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