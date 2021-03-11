В Беларуси - новый глава СК. Это бывший заместитель генпрокурора Дмитрий Гора

Председателем СК назначен Дмитрий Гора. Фото: Генпрокуратура Беларуси

Как стало известно 11 марта, в Беларуси - новый председатель Следственного комитета. Такое решение принял Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Новым главой ведомства назначен старший советник юстиции Дмитрий Гора. До этого, с конца 2019 года, он занимал должность заместителя генерального прокурора Беларуси. А ранее, с ноября 2009 года, был начальником следственного управления КГБ Беларуси.

Дмитрий Гора родился в 1970 году в Тбилиси (Грузия). С сентября 1993 года - следователь, старший следователь, старший следователь по особо важным делам, начальник следственного отдела управления КГБ Беларуси по Брестской области.

Прежний председатель ведомства Иван Носкевич руководил СК больше пяти лет - с ноября 2015 года. До этого он работал в различных должностях в органах прокуратуры. Занимал должность прокурора Брестской области. О новом месте работы Носкевича пока не сообщается.