Следственный комитет предъявил Сергею Тихановскому окончательное обвинение: ему грозит срок до 15 лет

Сергею Тихановскому грозит срок до 15 лет. Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении блогера Сергея Тихановского. Тихановскому предъявлено окончательное обвинение.

Сергея Тихановского обвиняют по ч.1 ст.293 (организация массовых беспорядков); ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды); ч.2 ст.191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч.1 ст.342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Ему может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

«Тихановский с использованием Youtube-канала «Страна для жизни» и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности», - сообщается на сайте ведомства.

По информации следственного комитета, Тихановский с использованием Youtube-канала «Страна для жизни» и одноименного телеграмм-канала открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранительных органов, а также своими высказываниями разжигал социальную вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности, а в мае прошлого года Тихановский воспрепятствовал работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов путем угроз в адрес Председателя комиссии Лидии Ермошиной.

Следователи нашли доказательства взаимосвязи преступлений, в которых обвиняют Сергея Тихановского, с деятельностью экстремистов, «осуществляющих манипулирование общественным сознанием посредством деструктивных телеграм-каналов, в том числе признанных экстремистскими».

Следственный комитет оценил ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 миллионов рублей, в этой связи на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест.

Сергей Тихановский был задержан во время пикета по сбору подписей в Гродно в мае 2020 года. 9 июня Тихановскому и еще нескольким задержанным во время пикета предъявили обвинения, в том числе и в насилии в отношении сотрудника милиции. Позже ему предъявили обвинение в воспрепятствовании действий работе избиркома. В конце февраля стало известно, что Сергея Тихановского обвинили еще и в разжигании расовой, национальной, религиозной или другой социальной вражды или розни.

Сергей Тихановский остается под стражей около 9 месяцев.