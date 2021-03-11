Первая партия управляемых ракет «Атака» поступила в Беларусь: в Минобороны объяснили, что это за оружие

Первая партия управляемых ракет «Атака» поступила в Беларусь. Фото: Минобороны

Беларусь получила первую партию управляемых ракет 9М120 «Атака», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

В министерстве заявили, что оружие поступило в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.

В Минобороны также объяснили, где применяются эти ракеты.

«Ракета может применяться как с наземного, так и с воздушного носителя. «Атака» оснащена боевой частью кумулятивного действия и предназначена для поражения танков всех типов, в том числе – с экранами динамической защиты», – говорится в сообщении.

Бронепробиваемость такой ракеты – 800 мм. Согласно ее техническим характеристикам, калибр «Атаки» –130 мм, длина – 1830 мм, а весит она 49,5 кг. Дальность стрельбы составляет до 6000 м, максимальная скорость полета – 550 м/с.

Отмечается, что в дальнейшем белорусская армия намерена на 100% обновить арсенал этого вооружения.

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