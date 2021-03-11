Появилось видео, как спасатели вытаскивали из глубокого узкого колодца домашнюю собаку

Этот бедолага провалился в трехметровый колодец, на дне которого была вода. Помогли выбраться спасатели. Фото: МЧС.

В Жлобинском районе сотрудники МЧС спасли собаку, которая провалилась в канализационный колодец. О том, как это произошло, рассказывает пресс-служба ведомства.

Хозяйка собаки позвонила в МЧС и рассказала, что питомца она пыталась выручить самостоятельно, но ничего не получилось. Сообщение поступило 10 марта в 22.18. Когда спасатели прибыли на место – в деревню Горбачевска Жлобинского района, оказалось, что пес провалился в узкий глубокий колодец. Диаметр колодца составлял всего метр, а глубина – около трех метров. Кроме того, на дне колодца было около 50 сантиметров воды.

Сотрудник МЧС спустился в колодец и обвязал животное веревкой. Собаку достали наверх. Она не пострадала.

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