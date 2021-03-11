Лукашенко назначил нового главу МЧС

Новый глава МЧС Беларуси Вадим Синявский. Фото: grodno.mvd.gov.by
Министерство по чрезвычайными ситуациям Беларуси возглавил генерал-майор милиции Вадим Синявский. Такое решение принял Александр Лукашенко 11 марта, сообщила пресс-служба президента.
До этого назначения Синявский работал в Гродно, был начальником УВД Гродненского облисполкома.
По словам нового министра, эта должность стала для него несколько неожиданной, в то время как Лукашенко похвалил работу УВД, которое раньше возглавлял Синявский.
Вадим Синявский заявил, что задачи министерства остаются прежними.
– Задачи остаются прежними – обеспечивать безопасность людей, реагировать на все чрезвычайные ситуации, взаимодействовать со всеми органами, обеспечивающими национальную безопасность, а также уделить большое внимание вопросам служебной дисциплины, кадрового обеспечения, наращивания материально-технической базы министерства, – сказал Синявский, его цитирует БЕЛТА.
Новый министр МЧС добавил, что нет ничего важнее спасения жизни человека.
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