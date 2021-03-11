Лукашенко сделал назначения в Вооруженных силах и ГТК. Фото: пресс-службы президента

Александр Лукашенко 11 марта рассмотрел кадровые вопросы и сделал ряд громких назначений, сообщает пресс-служба президента. Как уже рассказывала «КП», у двух ведомств появились новые руководители. Председателем Следственного комитета Беларуси стал Дмитрия Гора, а министром по чрезвычайным ситуациям - Вадим Синявский.

Также стало известно о новых назначениях в военном ведомстве страны. Начальником Генштаба Вооруженных Сил - первым заместителем министра обороны стал Виктор Гулевич. Заместителем министра обороны назначен Андрей Жук. Командующим войсками Западного оперативного командования ВС стал Игорь Демиденко, а командующим войсками Северо-западного оперативного командования - Александр Науменко.

Также произошли изменения в составе руководства Государственного таможенного комитета. Первым заместителем ведомства стал Александр Валиев, а замами - Андрей Большаков и Эдуард Данилович.

Еще одно назначение - заместителем управляющего делами президента стал Антон Краевский.

Кроме того, сменились председатели Ивьевского и Дзержинского райисполкомов, ректоры Гомельского государственного технического университета имени Сухого, Полесского государственного университета и Полоцкого госуниверситета. Кроме того, назначены новые заместители министров.