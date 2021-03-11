ЧП в детском саду в Минке: во время капремонта монтажника насмерть придавило плитой

Во время демонтажа железобетонной плиты в детском саду погиб рабочий. Фото: Telegram / Чкаловский
Железобетонная плита над входом в детский сад в Минске, где проводится капремонт, обрушилась и смертельно придавила монтажника, также пострадал электросварщик. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Несчастный случай произошел 10 марта во время демонтажа плиты 2х3 м в детском саду, расположенном на улице Слонимской, 27А. Во время обрушения погиб монтажник 1974 года рождения, травмирован электросварщик 1977 года рождения (он находится в больнице).
В настоящее время причины происшествия выясняются.
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