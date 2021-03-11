Лукашенко: Воевать будем отсюда. Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году

Лукашенко сделал новые назначения и предупредил, что "воевать будем отсюда". Фото: пресс-служба президента

Во время новых назначений 11 марта, в том числе в Вооруженных силах Беларуси, Александр Лукашенко заявил, что «войны сегодня приобретают иной характер:

- Никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году, - цитирует пресс-служба президента.

Если такое случится, то «это - третья мировая война», отметил Лукашенко и высказал мнение, что «будут подрывать изнутри».

- Чуть-чуть нас зацепили с августа после выборов, попробовали на зуб. Зуб сломали, - продолжил Лукашенко. - Сейчас на все зубы будут пробовать и будут пробовать изнутри.

Он полагает, что страну придется защищать, «начиная изнутри», и предупредил, что «не надо сидеть в войсках и ждать, что кто-то пересечет нашу»:

- Воевать будем отсюда. Вы к этому должны быть готовы.

Объясняя сделанные назначения, Лукашенко выразил свою позицию: командовать должны люди, «которые повоевали, образно говоря, которые были командирами», среди них есть и политруки:

- Я сам политрук по своей жизни. Но я знаю, как командиры относятся к комиссарам и так далее. Не потому, что они не нужны или плохие. Но если человек прослужил всю жизнь замполитом или комиссаром, согласитесь, этого недостаточно.

Лукашенко надеется, что «народ не разочаруется в нас», и предупредил, что «мы свои семьи должны защитить, и семьи наших людей»:

- Не будем говорить о суверенитете, независимости, государстве - это естественно, мы за это деньги получаем, пусть небольшие, но получаем.

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