Лукашенко заявил, что практически обновил руководство Беларуси и регионов людьми нового поколения

Рассмотрение кадровых вопросов состоялось во Дворце Независимости. Фото: president.gov.by

Все больше людей нового поколения получают посты в руководстве страны и местных органах власти. Такое заявление сделал 11 марта Александр Лукашенко, принимая кадровые решения.

– Что называется, очередная плеяда руководителей высокого уровня в Беларуси. Кто бы как ни говорил, что мы закостенели, ничего подобного. Мы практически обновили все руководство страны и уровень губернатора, да и председателей райисполкомов на новых людей. Вы новое поколение, и вам принимать эстафету в будущем и строить Беларусь, – сказал он, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, строить Беларусь планируется так, как было решено на Всебелорусском народном собрании, которое прошло в середине февраля этого года.

Лукашенко назвал это мероприятие не формальным, а значимым, а все принятые там решения, по его словам, – это ориентир для руководителей всех уровней.

Напомним, что в четверг он провел ряд назначений, в частности, новые руководители появились у Следственного комитета, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Также приняты кадровые решения, касающиеся Минобороны и Государственного таможенного комитета.

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