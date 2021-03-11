Названы основные направления будущего обновления Конституции Беларуси

Специальная комиссия по подготовке поправок в Конституцию появится в Беларуси в ближайшее время Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Специальная комиссия по подготовке поправок в Конституцию появится в Беларуси в ближайшее время. Такое заявление журналистам сделал председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

По его словам, решение создать эту комиссию было принято на Всебелорусском народном собрании. Туда планируется включить различных представителей белорусского общества.

– В ближайшее время она будет образована. Это прерогатива главы государства. А дальше уже конституционная комиссия будет осуществлять свою деятельность публично, и граждане будут иметь возможность также вносить свои предложения, – сказал он, добавив, что значимые инициативы граждан комиссия рассмотрит и решит, стоит ли их включать в обновленную Конституцию.

Кроме того, он перечислил направления, по которым планируются обновления.

– Первое – определение на конституционном уровне статуса Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, обладающего определенными властными полномочиями. Второе – уточнение полномочий, функций, конституционной ответственности высших государственных органов, их самостоятельности и взаимодействия. Третье – развитие конституционных основ избирательной системы, партийного строительства. И четвертое – определение конституционных принципов современного социального государства и новых гарантий социально-экономических прав граждан, – уточнил Миклашевич, его цитирует БЕЛТА.

Напомним, что Александр Лукашенко во время выступления на VI Всебелорусском народном собрании заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.

Накануне команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской представила свой проект Конституции. В нем предусмотрены постепенный переход на белорусский язык как на единственный государственный, отмена смертной казни и цензуры, переход Беларуси с президентской формы правления на парламентскую.