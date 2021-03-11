Два месяца ареста получил могилевчанин за надписи красной и белой краской на асфальте

За надписи на асфальте 19-летнего жителя Могилева приговорили к аресту. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В суде Ленинского района Могилева озвучили приговор в отношении 19-летнего горожанина, пишет БелТА. Молодой человек признан виновным за события в августе 2020-го года.

Сообщается, что ночью с 14 на 15 августа могилевчанин нанес на асфальте в Могилеве надписи красной и белой краской. Его обвинили в умышленной порче имущества в общественном месте.

- Обвиняемый в алкогольном опьянении нанес на асфальте местных проездов по бульварам Юбилейный и Днепровский, а также на фасад одного из домов Днепровского бульвара надписи: «3%», «80» и «где 80%», - рассказали в пресс-службе суда.

В суде было установлено, что своими действиями молодой человек нанес ущерб коммунальникам города - 56,73 белорусского рубля. Могилевчанина признали виновным и приговорили к 2 месяцам ареста и штрафу.

Приговор еще может быть опротестован.

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