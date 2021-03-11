Первые пошли! В Беларуси начали на 5 лет лишать водителей прав

В Беларуси первые водители уже лишены водительских прав на 5 лет за "пьяную езду". Фото: Павел МАРТИНЧИК

О первых лишениях водительских удостоверений на 5 лет сообщила пресс-служба ГАИ УВД Гродненского облисполкома в официальном сообществе во ВКонтакте.

Решения регламентируются вступившим 1 марта в силу новым Кодексом об административных правонарушениях. Белорусские водители, которые теперь осмелятся сесть за руль «под шофе» станут пешеходами на долгие 5 лет. И такие прецеденты уже есть.

Первые лишения на Гродненщине произошли 11 марта, сообщает пресс-служба ГАИ. Выпивших водителей задержали уже 1 марта, спустя 10 суток комиссия Госавтоинспекции лишила их водительских удостоверений.

Первый инцидент произошел в одной из деревень в Гродненском районе. Инспекторы остановили «Митсубиси» и во время беседы с водителем появилось подозрение, что он нетрезв. Экспертиза показала 1,0 промилле - мужчину лишили прав.

Второго нарушителя задержали уже в самом Гродно. На проспекте Клецкова «Ауди» задним ходом врезалась в припаркованную машину, водитель скрылся и уехал домой, где выпил алкоголя. Медосвидетельствование показало 2,6 промилле.

- Обоих автолюбителей привлекли к административной ответственности. Каждый заплатит штраф в 200 базовых величин и лишится водительских прав на 5 лет, - подытожили в ГАИ.

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