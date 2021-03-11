Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 марта 2021 года: рост новых случаев заболевания, семь смертей

В Беларуси выросло количество новых случаев коронавируса за сутки. Фото: Андрей АБРАМОВ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало свежую статистику по коронавирусу. Так, по данным на 11 марта, за минувшие сутки в республике вывили 837 новых случаев COVID-19, в то время как из больниц выписаны 1 тысяча 9 пациентов.

Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось по сравнению с предыдущим днем. Напомним, что на 10 марта этот показатель был 609.

Умерли за прошедшие 24 часа семь человек с выявленным коронавирусом.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировали 298 тысяч 960 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 289 тысяч 622 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом, умерли две тысячи 70 заболевших.

Также эксперты продолжают проводить тесты для выявления заразившихся. Так, за минувшие сутки выполнено 16 тысяч 800 тестов, а за все время распространения SARS-CoV-2 в Беларуси провели уже пять миллионов 48 тысяч 874 таких анализа.

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