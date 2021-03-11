Потери белорусской промышленности в 2020 году превысили $1 миллиард: вот что тому виной

В министерстве связали потери белорусской промышленности в 2020 году с пандемией. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

О том, что потери белорусской промышленности за 2020-ый год составили более 1 миллиарда долларов, сообщило БелТА со слов первого замминистра промышленности Беларуси.

Так, по словам Сергея Гунько, причина таких убытков в промышленности одна - пандемия коронавируса. Замминистра объяснил, что из-за пандемии COVID-19 был введен ряд ограничений, это и сказалось отрицательно на работе промышленных предприятий Беларуси.

Сумма потерь, превышающая 1 миллиард долларов, - это оценка Министерства промышленности.

- Потери промышленности Беларуси в 2020-ом году связаны с введением ограничений на перемещение товаров и срывом контрактов, - уточнил Гунько.

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