Сильный снег, ветер и оранжевый уровень опасности: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 12 марта

Резкое изменение погоды ожидается в Беларуси 12 марта Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Погода сильно испортится в Беларуси 12 марта. Об этом предупредили в Белгидромете. Синоптики объявили в пятницу оранжевый уровень опасности.

«12 марта (пятница) резкое изменение погодных условий: на большей части территории осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь), местами сильный снег, метель. Во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с, днем местами по востоку до 22 м/с», – сказано в сообщении.

Также в Белгидромете рассказали, что в Минске 12 марта тоже резко изменится погода: временами будет идти снег, мокрый снег, во второй половине дня переходящий в дождь, ночью и утром местами по городу сильный снег, метель. Ночью и утром ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет от 0°С до -6°С, по востоку Беларуси прогнозируется от -7°С до -9°С. Днем столбики термометров покажут от -2°С по востоку до +8°С по юго-западу.

В ГАИ в свою очередь призвали водителей учитывать погодные условия, выбирать безопасную скорость и дистанцию.

Читайте также:

Стало известно, какая будет погода в Беларуси на Масленицу, 12-14 марта

В последние дни масленичной недели белорусы будут есть блины со снегом. Погода на Масленицу в Беларуси принесет и снег, и гололед, и сильный ветер (подробности).