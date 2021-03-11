Продукты подорожали от 1% до 21%: вот как изменились цены в Беларуси в феврале

Почти все цены в феврале 2021 года в белорусских магазинах увеличились. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белстат промониторил ситуацию с ценами в Беларуси и назвал, какие продукты и товары подорожали в феврале 2021-го года, а какие нет, пишет БелТА.

Так дороже кошельку начали обходиться овощи и фрукты, мясо и молочку покупать тоже стало дороже, но не сильно. А вот мебель, электротовары или цитрусовые, наоборот, стало приобрести легче.

Детальнее изменение цен выглядит так:

- выросла стоимость овощей и фруктов: огурцов (21,57%), бананов (20,92%), картошки (11,69%), моркови (10,7) и свеклы (10,57%), репчатого лука (8,82%), белокочанной капусты (8,08%), перца (7,14%), а также яблок (3,04%) и винограда (5,11%);

- стали стоить больше: мясо и мясные продукты (0,96%), молоко и молочные продукты (1,03%), хлеб и хлебобулочные (1,12%), рыбная продукция (1,62);

- подорожали походы в заведения общепита: в столовую (на 2,61%), ресторан или кафе (1,19%) или заведение фастфуда (1,2%);

- стало дороже предаваться вредным привычкам, так как выросли в цене: табачные изделия (0,33%) и алкогольные напитки (0,46%);

- другие подорожавшие товары это: непродовольственные (1,11%), одежда (0,72%), стройматериалы (0,91%) и лекарства (5,11%).

На продуктовых полках удешевление отмечается только среди цитрусовых - дешевле они стали на 4,08 процента.

А вот среди промтоваров дешевле стало покупать: обувь (подешевела на 1,01%), мебель (1,13%) или электротовары (0,05%).

- Еще в феврале в Беларуси повысилась стоимость услуг (3,36%) и ЖКУ (8,64%), оплаты дошкольных учреждений (10,16%), туруслуг (5,6%). Но при этом подешевели санаторно-оздоровительные услуги (на 0,65%) и железнодорожный транспорт (на 0,11%), - констатировали в Нацстате.

Напомним, в феврале 2021-го года инфляция в Беларуси составила 1,9 процента.

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