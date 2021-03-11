Приорбанк возобновил выдачу кредитов на покупку жилья. Фото: pixabay

Приорбанк с 11 марта вновь начал выдавать кредиты на недвижимость. Там предлагают три варианта, включая кредиты на новостройки, а также жилье на вторичном рынке.

Процентная ставка привязана к ставке рефинансирования и в настоящее время находится на уровне в 14,68% годовых.

Кредит можно взять на пять лет. Банк финансирует до 80% стоимости жилья. Можно включать доходы близких родственников в совокупный доход.

Сумма кредитования составляет от 10 тысяч до 373 тысяч 500 рублей. Эти условия действуют для всех трех видов кредитов, которые сейчас выдают: «Строительство под залог», «Покупка под залог», «Дружная семья».

Ранее с 1 февраля возобновил кредитование на покупку жилья «Беларусбанк».

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Вот под сколько процентов предлагают белорусам кредит на покупку жилья (подробности).