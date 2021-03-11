Кто такой новый глава Следственного комитета Дмитрий Гора: бывший заместитель генпрокурора, 26 лет работал в КГБ

Дмитрий Гора назначен главой Следственного комитета 11 марта. Фото: prokuratura.gov.by

В четверг, 11 марта стало известно, что председатель Следственного комитета Иван Носкевич, который занимал этот пост с 2015 года, отправлен в отставку. Главой ведомства стал 50-летний Дмитрий Гора, до этого полтора года он был заместителем генерального прокурора.

- Следственный комитет образован сравнительно не так давно. Поэтому что-то добавлять, улучшать в его работе можно, но кардинально менять не надо, - сказал Гора после назначения, его цитирует belta.by. - Можно улучшать, не ломая кардинальных принципов и основ организации работы. Думаю, что нетрудно будет сориентироваться и принять меры, чтобы что-то усилить и сделать более прогрессивным. Есть особенности следствия. В нынешней ситуации нужно добиваться единообразия, единого подхода, чтобы быстро и четко выполнять задачи, которые стоят перед комитетом.

Родом из Грузии, в следствии работает с 1993 года

Дмитрий Гора родился в Тбилиси. Учился в Москве в Военном Краснознаменном институте по специальности «Правоведение», в 2018 окончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Сразу после окончания Военного института стал работать следователем, затем старшим следователем, старшим следователем по особо важным делам, начальником следственного отдела управления КГБ Республики Беларусь по Брестской области.

В 2009 году его назначили начальником следственного управления КГБ Республики Беларусь.

А через 10 лет Дмитрия Гору назначили заместителем генерального прокурора.

- Единственная запись в трудовой книжке – свидетельство преданности своему делу, высокого профессионализма. Именно такие кадры укрепляют наши ряды, – сказал тогда генпрокурор Александр Конюк.