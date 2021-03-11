Прокатил знакомую на тюбинге и стал фигурантом уголовного дела: Генпрокуратура рассказала о ДТП в Крупском районе

Катание на тюбинге всегда опасное развлечение, а тем более в сцепке с авто. Фотоиллюстрация.
Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
Ранее «Комсомолка» сообщала о ЧП в Крупском районе, где после покатушек на тюбинге попала в больницу с тяжелыми травмами 38-летняя женщина.
В отношении мужчины, который привязал тюбинг к своему «Ниссану» и катал потерпевшую по улицам поселка, было возбуждено уголовное дело. В Генпрокуратуре 11 марта сообщили подробности.
Авария с тюбингом произошла в Крупках 10 января 2021-го года. Владелец «Ниссан-Примера», 34-летний мужчина, согласился на просьбу знакомой прокатить ее на тюбинге. Он привязал «ватрушку» к иномарке, помог пассажирке в нее усесться и… поехал. В какой-то момент на скользкой проезжей части тюбинг ушел в занос и на скорости влетел в забор, женщину госпитализировали с места ДТП.
- Обвиняемому инкриминировано нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (по ч.2 ст.317 УК РБ), - констатировали в Генпрокуратуре.
Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, дело направлено в суд.
Максимально ему грозит до 5 лет лишения свободы и лишение прав на тот же срок.
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