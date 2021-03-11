Это просто фейки: Руководитель Академии наук Беларуси прокомментировал информацию о повышении радиационного фона возле БелАЭС

Глава НАН Беларуси назвал "фейками" слухи о повышении радиационного фона вблизи БелАЭС Фото: Павел МАРТИНЧИК

Председатель Президиума НАН Беларуси, академик Владимир Гусаков прокомментировал появившуюся недавно в Telegram-каналах информацию о том, будто в районе БелАЭС повысился уровень радиации.

– Это просто фейки, – сказал он во время пресс-конференции в Минске 11 марта, его цитирует «Интерфакс».

По его словам, эта информация в интернете о якобы превышении радиационного фона в районе БелАЭС не соответствует действительности.

– Никакие сбои на станции не происходят. Происходят плановые остановки…, отрабатываются разные режимы работы. Поэтому станция работает в установленном нормальном режиме, – заверил Гусаков.

Он также заявил, что Академия наук обеспечивает полное сопровождение работ на БелАЭС после запуска первого энергоблока. Все этапы, как пояснил он, находятся под научным контролем.

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