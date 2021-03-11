Названа страна в Европе, в которой началась третья волна пандемии COVID-19

Из-за распространения более заразной мутации коронавируса в Германии началась третья волна пандемии. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

О том, что в Германии началась третья волна пандемии, заявил возглавляющий Институт Роберта Коха профессор Лотар Вилер, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий ресурс DPA.

По мнению главы Института Роберта Коха, федерального института подчиненного Минздраву ФРГ, о третьей волне «ковида» свидетельствует возобновившийся рост заболеваемости.

- Есть четкие признаки того, что в Германии третья волна уже началась, - заявил Вилер, констатируя обеспокоенность эпидситуацией.

Также он сообщил, что в январе-феврале 2020-го года в стране наблюдалось сокращение ежесуточных случае инфицирования коронавирусом. Однако уже с начала марта статистика заболеваемости снова стала расти.

- Это объясняется распространением более заразного штамма, - пояснил вирусолог.

СПРАВОЧНО: по официальным данным за все время пандемии в Германии коронавирус подтвердился более чем у 2,5 миллиона человек. На данный момент в федеративной республике действует локдаун, но более мягкий, чем прошедшей зимой. Сейчас в Германии работают школы и детсады, парикмахерские и салоны красоты, а также цветочные и книжные магазины. Ранее власти заявляли, что при благоприятной динамике эпидситуации в марте могут быть открыты уличные террасы ресторанов и кафе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Коронавирус в Беларуси: в страну пришел более опасный «британский» штамм.

Подтверждены сразу несколько случаев: у приехавших из-за границы и тех, кто заразился в республике (подробности).

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 марта 2021 года: рост новых случаев заболевания, семь смертей.

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 марта 2021 года (подробности).