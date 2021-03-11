Ученые назвали вещество, снижающее риск смерти при коронавирусе. Фото: pixabay

Пищевая добавка цинка может уменьшить риск смерти и ускорить выздоровление пациентов с COVID-19, сообщает портал Eurekalert.

Во время нового исследования эксперты Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра изучили уровни цинка у 249 зараженных коронавирусом взрослых, которые лечились от этого заболевания с 9 марта по 1 апреля 2020 года.

В итоге они обнаружили, что в среднем те, у кого был дефицит цинка, проводили в больнице в три раза больше времени, чем те, у кого был нормальный уровень этого вещества. Первые лечились 25 дней, вторые – восемь.

Также ученые выяснили, что у перенесших коронавирус и выздоровевших от него содержание цинка в крови было примерно на 20% выше, чем у людей, которые в итоге умерли от COVID-19.

По словам исследователей, у пациентов с низким уровнем цинка обычно плохой прогноз по течению коронавируса, потому что именно это вещество влияет на иммунный дисбаланс. Низкое содержание цинка приводит к тому, что вирус распространяется в организме гораздо быстрее.

Тем временем портал medicalnewstoday отмечает, что цинк – это важный элемент для поддержания множества биологических процессов, а изменение его уровня вызывает повышенную восприимчивость к инфекциям и усиление воспалительной реакции. Эксперты полагают, что добавки цинка могут стать хорошим инструментом в преодолении кризиса COVID- 19.

Вещество обладает противовоспалительным действием и имеет прямое противовирусное действие. В результате дефицит цинка может снизить как врожденный, так и адаптивный иммунный ответ.

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