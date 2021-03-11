В больницу в Гомеле пришли мужчины с пулями в спине: виновных нашли за секунду

Гомельчане рассказали врачам, как в их спинах оказались пули. Фотоиллюстрация. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Это произошло в одном из медучреждений Гомеля. В больницу пришли два мужчины и попросили врачей достать из спины… пули. Что стало причиной столь необычной просьбы, пояснили в Госкомитете судэкспертиз.

В итоге выяснилось, что накануне гомельчанин пришел в гости к старому знакомому. Мужчины выпили, пообщались, и хозяин дома предложил другу пострелять. Он показал свою недавнюю покупку - пневматическую винтовку «МР512», а мишенью они выбрали… друг друга.

- Гость примерно с четырех метров выстрелил знакомому в спину, его друг поступил так же. В итоге в спинах обоих застряли пули из пневматики, - прокомментировали в пресс-службе.

Эксперт проверил винтовку и выяснил, что ее дульную энергию усилили. Фото: sudexpert.gov.by.

В больницу оба обратились через день, когда поняли, что сами удались из спины застрявшие пули не смогут. Врачи сообщили о происшествии в милицию, но оба «боевых товарища» отказались писать заявления друг на друга. Однако винтовку изъяли на экспертизу.

- Эксперт признал однозарядную пневматическую пружинно-поршневую винтовку пригодной для стрельбы. Было установлено, что штатную боевую пружину в ней заменили на усиленную, что увеличило ее дульную энергию, - пояснили в Госкомитете.

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