В Госстандарте пояснили ситуацию вокруг Skoda Rapid

В Госстандарте пояснили ситуацию вокруг Škoda Rapid. Фото: exist.by

В Государственном комитете по стандартизации Беларуси пояснили ситуацию вокруг Škoda Rapid. Информацию опубликовали на официальном сайте ведомства.

- На данный момент контрольно-надзорные мероприятия в отношении ООО «ФелОкт-сервис» (дистрибьютер торговой марки Škoda – Ред.) осуществляются Инспекцией Госстандарта по Минской области и Минску. В результате мероприятий были обнаружены несоответствия. В предъявленном документе об оценке соответствия (одобрение типа транспортного средства) требованиям обязательного техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средства» было указано, что автомоболи исплытывался с системой вспомогательного торможения (BAS). На самом же деле авто реализуется без нее. Помимо этого, на транспортном средве были установлены фары дневного света, которые отличаются от указанных ОТТС. Также были выявлены и расхождения в сведениях о количестве дверей, экологическом классе и других показателях, - отметили в ведомстве.

И добавили, что с учетом изложенной информации, Инспекция Госстандарта по Минской области и Минску, применила в отношении модели автомобиля Škoda Rapid ограничительные меря до проведения корректирующих мероприятия по устранению всех выявленных несоответствий. В ведомстве уточнили, что дистрибьютер был проинформирован.

Напомним, что 10 марта стало известно о том, Беларуси временно приостановлены продажи Škoda Rapid по причине предписания Госстандарта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

SKODA не будет спонсировать ЧМ по хоккею, если он пройдет в Беларуси.

Эта компания в течение 28 лет была партнером чемпионатов мира IIHF. (подробности)

Skoda, отказавшая от спонсирования ЧМ по хоккею в Беларуси, теперь офрмляет свои посты в б-ч-б-цветах.

На что намекает чешский бренд? (подробности)