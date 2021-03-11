«Упирался ногами в землю и ударил милиционеров»: суд в Солигорске дал 1,5 года мужчине за сопротивление силовикам

Солигорчанин получил 1,5 года колонии за сопротивление во время задержания 9 августа 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в Солигорске к 1 году и 6 месяцам заключения за сопротивление силовикам приговорили 54-летнего жителя района, сообщила пресс-служба прокуратуры Минской области.

Это произошло примерно в 20.30 часов 9 августа 2020-го года на протестной несанкционированной акции. Мужчину задерживали два правоохранителя, а он оказал им активное сопротивление (ч.2 ст.363 УК РБ).

Как перечислили в прокуратуре, обвиняемый упирался ногами в землю, держался руками за скамейку, отталкивал от себя милиционеров, вырвался из их рук и нанес им не менее двух ударов в область головы. На суде солигорчанин признал свою вину частично.

Мужчину признали виновным и приговорили к 1,5 года заключения в исправительной колонии общего режима. Еще с него взыскали моральную компенсацию 2000 белрублей в пользу каждого потерпевшего из милиционеров.

Приговор еще может быть обжалован.

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