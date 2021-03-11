В Минске в квартире на проспекте Пушкина обнаружили тела двух человек. Фото: БелТА

В Минске в квартире на проспекте Пушкина обнаружили тела двух человек. В Следственном комитете выясняют обстоятельства смерти. Информация была размещена в телеграм-канале ведомства.

- Фрунзенским районным отделом СК проводится проверка по факту обнаружения в среду, 10 марта, в квартире жилого дома, который расположен на проспекте Пушкина, двух тел: 64-летнего хозяина квартиры и неустановленной женщины, - прокомментировали в Следственном комитете.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС, милиции, специалистов ГКСЭ осмотрели место случившегося и изъяли различные объекты. Помимо этого, были опрошены родственники и соседи. Для того, чтобы установить точную причину смерти, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Следствием отрабатываются различные версии, в их числе – отравление угарным газом.

Устанавливаются причины случившегося.

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