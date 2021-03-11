Европейский вещательный союз заявил, что песня «Я научу тебя» от Беларуси не может быть представлена на «Евровидении-2021»

Европейский вещательный союз заявил, что песня «Я научу тебя» не может быть представлена на «Евровидении». Фото: Белтелерадиокомпания

Европейский вещательный союз заявил, что песня от Беларуси «Я научу тебя» группы "Галасы ЗМеста" не может быть представлена на «Евровидении». Композиция не соответствует правилам конкурса. Информацию опубликовали на официальном сайте ЕВС.

В заявлении Европейского вещательного союза указано, что организация внимательно изучила песню «Я научу тебя» группы «Галасы ЗМеста», с которой они должны были представлять Беларусь на песенном конкурсе.

- Нами был сделан вывод, что композиция «Я научу тебя» ставит под сомнение неполитический характер конкурса. Помимо этого, недавняя реакция на песню рискует подорвать репутацию Европейского вещательного союза, - говорится в сообщении.

ЕВС поставил в известность Белтелерадиокомпанию, что «композиция в нынешнем варианте не может принимать участие в песенном конкурсе». Белорусской стороне было предложено изменить песню или же отправить на «Евровидение» новую, которая бы соответствовала правилам Европейского вещательного союза. Если же это требование не будет выполнено, то Беларусь дисквалифицируют.

Композицию нужно поменять оперативно, так как уже 15 марта, в понедельник, состоится встреча глав делегаций в онлайн-формате. После нее страны не могут менять ни исполнителя, ни текст песен.

Напомним, что 9 марта Белтелерадиокомпания объявила представителя Беларуси на конкурсе «Евровидение - 2021». Им стала группа «Галасы ЗМеста».

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