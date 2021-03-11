В МЧС сказали, какие районы Беларуси подтопит и что случится, если паводок будет во всю мощь

В МЧС рассказали, что произойдет, если в Беларуси начнется сильный паводок. Фото: МЧС.

Сильный паводок в Беларуси весной 2021-го года может угрожать 60-ти районам республики, сообщило sb.by по информации пресс-службы МЧС.

При этом в МЧС уточнили, что на начало весны водность большинства белорусских рек оказалась близкой к норме, характерной для этого времени года. А показатель максимального уровня воды по прогнозам будет близким к среднему значению многолетних наблюдений.

Однако на некоторых участках половодье может достичь опасных высоких отметок. Ситуация с затоплением прибрежных земель возможна в бассейнах Немана, Сожа, Березины и Припяти.

- Погода, конечно, может внести своих коррективы. В случае обильных осадков паводковая ситуация существенно осложнится, - предупредили в МЧС.

Снизить силу паводка сможет только погода с плюсом днем и минусом ночью. Если же сценарий будет негативным, то затопление грозит 60 районам Беларуси. Вода придет в деревни, дачные товарищества, подтопление угрожает мостам и дорогам.

- Всего подтопленными могут оказаться 158 населенных пунктов Беларуси, - заявил Сергей Новик, начальник управления аварийно-спасательных служб и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС.

Еще представитель ведомства уточнил, что сейчас за «опасными» районами внимательно следят не только спасатели, но и синоптики. Похолодание в последние дни силу паводка уже несколько ослабила. Пока зафиксированы только два подтопленных талыми водами участка автотрасс, где пройти без проблем могут только грузовики.

- На данный момент сформированы 15 сводных отрядов с 12-часовой готовностью прибытия в любую точку страны, - прокомментировал Сергей Новик готовность МЧС к половодью.

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