В Минске дорожникам дали чуть более 1,5 месяца, чтобы залатать все ямы на дорогах

В Минске активно устраняют ямы на дорогах после зимы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

О том, что ямы на дорогах в Минске запланировано устранить к 1 мая, сообщило БелТА со слов Дениса Глинского, гендиректора «Горремавтодора Мингорисполкома».

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что в Минске с 1 февраля 2021-го года ямочный ремонт на дорогах стал круглосуточным. Спустя более месяца такого режима работы дорожникам обозначали крайние сроки на завершение ремонта улиц и проезжей части после зимы.

- Ямочность должна быть устранена к 1 мая. Работа организована с февраля в круглосуточном режиме, работают все структурные подразделения, наш асфальтобетонный завод, все девять ремавтодоров, «Горавтомост» и другие. С начала года работы по устранению ямочности выполнены на площади превышающей 41,5 тысячи квадратных метров, - уточнил гендиректор минского «Горремавтодора».

Еще дорожники ждут потепления: когда среднесуточная температура станет более +5 градусов, то будет возможно работать по технологии обычными горячими асфальтобетонными смесями.

- Для этого все подготовлено. Выделены средства, за которыми идет серьезный контроль, - уточнил Глинский.

Также он заявил, что в 2021-ом году запланирован большой объем работ для замены асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в столице.

- В каждом районе работы будут выполняться на 5-10 улицах. Список этих улиц станет известен уже в конце марта, - пообещал руководитель столичного «Горремавтодора».

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