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По уголовному делу о героизации военных преступников был задержан 43-летний соучредитель «Польской школы» в Бресте. Об этом сообщает телеграм-канал МВД.

Следственное управление областного УСК приняло к производству уголовное дело по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса – Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни. Оно было возбуждено прокурором Бреста по факту совершения 28 февраля 2021 года группой лиц умышленных действий, которые были направлены на реабилитацию нацизма и разжигание национальной розни. По подозрению в совершении преступления был задержан 43-летний соучредитель «Польской школы». Он находится в изоляторе временного содержания.

- Следователи совместно с сотрудниками шестого управления по Брестской области ГУБОПиК МВД провели обыски в офисе организации, а также по местам жительства ее сотрудников. Была изъята офисная техника, уставная документация и другие материалы, в числе которых были плакаты и литература о деятельности Ромуальда Райса. Следователи и сотрудники милиции проводят неотложные следственные действия, - приводит слова заместителя начальника управления Следственного комитета по Брестской области Сергея Страпко БелТА.

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